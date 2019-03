Messina celebra il 33 e il 45 giri: arriva il Vinile Day

12 Marzo 2019 13:09

Grande attesa a Messina per il “Vinile Day”: la storia del disco al Centro Commerciale Tremestieri, esposizioni e momenti live

C’è grande fermento al Centro Commerciale Tremestieri di Messina in vista del “Vinile Day”, la rassegna che sabato 16 e domenica 17 marzo o renderà omaggio all’affascinante mondo del disco.

“Vinile Day” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per i collezionisti degli indimenticati 33 e 45 giri, numerosissimi anche nel nostro territorio.

Tanti i momenti previsti nella due giorni di Musica & Amarcord al Centro per intrattenere (e incuriosire) il pubblico che coinvolgeranno l’intera struttura, a partire dalle interessanti mostre con i dischi originali più conosciuti e ricercati che hanno fatto la storia della musica mondiale e quella del panorama nazionale con grande spazio agli interpreti più amati della musica italiana.

Non mancheranno numerose chicche ed “oggetti d’epoca” che contribuiranno a creare una speciale atmosfera “vintage” intorno all’evento che sarà ricco di contenuti di grande interesse.

In mostra uno speciale omaggio a Mina con gli album più importanti della sua discografia, un ideale confronto a suon di copertine fra gruppi storici come i Beatles ed i Rolling Stones ed ancora i primi LP di Lucio Battisti e dei Pooh originali, rarità dei Queen, dischi di Frank Sinatra e di tanti cantanti americani; non mancherà uno spazio dedicato alla disco music con gli interpreti più importanti ed al rock dei gruppi storici.

Singolari alcuni degli oggetti in esposizione fra cui una casacca creata nel 1977 da Vivienne Westwood ideatrice dei look punk, un giubbotto dei Metallica, un quadro del 1966 che ritrae Ron Wood chitarrista dei Rolling Stones, manifesti dei cantanti, luci, libri, un omaggio alla storia del Festival di Sanremo e tanto altro nella due giorni al Centro Commerciale Tremestieri.

Inoltre sia sabato che domenica dalle 16 alle 20 alcuni noti dj radiofonici ed i collezionisti partecipanti saranno ospiti di Radio TAORMINA TV visibile sul canale 875 del digitale terrestre per delle interviste in diretta dedicate al vinile condotte dalle giornaliste Patrizia Casale e Marika Micalizzi ed arricchite dai video più belli della storia del disco proposti in un grande schermo al Centro e trasmesse dall’emittente. Per partecipare sono disponibili ancora alcuni spazi. Per essere selezionati occorre inviare una mail a info@centrocommercialetremestieri.com oppure un messaggio alla pagina Facebook del Centro Commerciale Tremestieri.

Sabato 16 e domenica 17 marzo Vinile Day! al Centro Commerciale Tremestieri arriva la storia del Disco!

