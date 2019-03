Via della Seta, appello dalla Calabria a Conte e Xi: “riconsiderare ruolo porto Gioia Tauro” [FOTO]

23 Marzo 2019 19:25

“E’ doveroso chiedere di riconsiderare e rivalutare la valenza strategica del porto di Gioia Tauro che e’ al centro del Mediterraneo e che e’ dotato di una capacita’ di carico che già oggi non ha eguali nel sistema della portualità italiana”. E’ quanto si afferma in un appello, indirizzato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, firmato da Francesco Aiello, docente di Politica economica all’Università della Calabria. Oggi è stato firmato del memorandum tra Italia e Cina. “Gioia Tauro occupa da anni – è detto nel testo dell’appello – una posizione cruciale nel traffico containerizzato da e per l’Estremo Oriente e, in quanto tale, un suo potenziamento potra’ essere fonte di ulteriori vantaggi sia per i due paesi sia per tutti i nodi portuali collocati sulle rotte di navigazione dall’Estremo Oriente verso l’Europa. Se e’ vero che nel corso del primo degli incontri istituzionali avvenuto al Quirinale con il Presidente Mattarella, e’ stato ribadito che ‘La Via della Seta e’ un percorso a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio, ma talenti, idee e conoscenze’, allora collocare Gioia Tauro nel progetto One Belt One Road rappresenterebbe anche la migliore strategia per contribuire ad accelerare la modernizzazione socio-economica dell’intero Mezzogiorno d’Italia”. “E’, altresi’, utile – riporta ancora il testo – dire che la rivisitazione di strutturate relazioni economiche con la Cina darebbe piu’ slancio anche alla Zona Economica Speciale della Calabria, il cui baricentro e’ collocato nell’area portuale di Gioia Tauro”.

