Messina, il “Vecchio Carro” di Caronia tra le norcinerie di eccellenza: parteciperà alla VI edizione di “Salumi da Re” [FOTO]

21 Marzo 2019 12:10

L’azienda agricola di Caronia (Messina) è tra le norcinerie di eccellenza che prenderanno parte alla VI edizione di Salumi da Re. Il raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri promosso da Gambero Rosso si svolgerà presso l’Antica Corte Pallavicina

L’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” di Caronia (Messina), nel territorio del Parco dei Nebrodi, dopo un’attenta selezione dei migliori produttori italiani, è stata scelta da Gambero Rosso e dai f.lli Spigaroli per prendere parte alla sesta edizione di “Salumi da Re”, il raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri che si svolgerà il 30, 31 marzo e 1 aprile 2019 a Polesine Zibello (PR) presso l’Antica Corte Pallavicina.

Il Vecchio Carro – che ha recentemente ottenuto il premio come “miglior trattoria Best in Sicily” dal giornale di enogastronomia Cronache di Gusto – è stato scelto dal Gambero Rosso come norcineria di eccellenza che scommette sui maiali rustici, con la motivazione che i salumi prodotti da Giuseppe Oriti con i suini neri del suo allevamento, “hanno la ricchezza di gusto e la giusta generosità di grassi tipici di questi pregiati maiali”.

Tra le specialità che Giuseppe Oriti proporrà a Salumi da Re, c’è la pluripremiata porchetta di suino nero, cotta a legna, senza conservanti e profumata con finocchietto, mirto e altre erbe spontanee locali, con cui il produttore prepara dei panini gourmet.

Non a caso Oriti è stato ribattezzato il “Re dello Street Food” per gli innumerevoli premi conquistati in questi anni. Tra i più prestigiosi, si ricorda quello di “Miglior Artista dello Street Food” che i fratelli Cerea del Ristorante stellato “Da Vittorio” a Brusaporto, hanno assegnato a Giuseppe Oriti nel 2017. L’anno successivo il panino con la porchetta è stato premiato al Messina Street Food Fest come specialità più gradita dal pubblico. Il primato è stato confermato anche allo Street Food di Cefalù (PA) e in tante altre manifestazioni di settore.

A Salumi da Re, oltre alla porchetta, si potranno degustare il lardo, la salsiccia e il salame di suino nero dei Nebrodi prodotti dall’azienda “Il Vecchio Carro”. La bontà di questi prodotti è assicurata dalla qualità della materia prima. I maialini vivono felici allo stato semibrado in un ampio terreno verde coltivato a ulivi. L’alimentazione è sana, composta da cruschello, orzo germogliato, mais e favino coltivati in Sicilia, più quel che trovano in natura, sotto gli ulivi o nella sughereta. Per l’eccellenza dei suoi prodotti, Il Vecchio Carro è stato selezionato e rappresenterà il territorio messinese in Emilia Romagna.

La manifestazione è un’occasione unica per entrare in contatto con l’intera filiera salumiera e i produttori, assaggiare numerose specialità norcine, abbinarle a vini e birre artigianali delle aziende presenti, confrontarsi direttamente con i vari protagonisti del comparto ed esperti della materia. Una imperdibile tre giorni di mostra mercato della salumeria italiana di alto profilo, di birre, vini, prodotti e accessori legati alla norcineria, mentre sul Gran Palco del Maiale si susseguiranno concorsi e convegni-degustazione con focus su argomenti specifici. I temi caldi di questa edizione: le certificazioni Dop e Igp, l’importanza dell’allevamento e il ruolo del porcaro.

Il testimonial della sesta edizione di Salumi da Re è il noto chef Igles Corelli, nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy nonché maestro indiscusso della ristorazione italiana. Il famoso chef emiliano, tra i più apprezzati volti di Gambero Rosso Channel, darà il suo prezioso contributo all’interno degli incontri in programma, ponendo particolare attenzione sul rapporto tra salumi e ristorazione di qualità.

