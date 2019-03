I Thegiornalisti domani e domenica ad Acireale, è sold out. Tommaso Paradiso: “Per me la Sicilia è vita, verrò in vacanza quest’estate” [FOTO]

29 Marzo 2019 11:11

Il “Love Tour” dei Thegiornalisti sarà domani e domenica ad Acireale con due date già sold out. Tommaso Paradiso: “La Sicilia è una terra alla quale sono molto legato, possiede una nota mistica e mediterranea inconfondibile e intramontabile”

Pal’Art Hotel di Acireale per due date organizzate da Giuseppe Rapisarda Management. La band presenterà un vero e proprio inno all’amore, ripercorrendo i suoi più grandi successi per stupire ancora una volta il pubblico. È partita lo scorso 26 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo, la tranche primaverile del “Love Tour”, la tournée dei Thegiornalisti nei principali palazzetti italiani, che ha già totalizzato 12 sold out su 15 tappe, con oltre 250.000 biglietti venduti. Tommaso Paradiso e la sua band saranno domani (30 marzo) e domenica alper due date organizzate da Giuseppe Rapisarda Management. La band presenterà un vero e proprio inno all’amore, ripercorrendo i suoi più grandi successi per stupire ancora una volta il pubblico.

“La Sicilia – ha dichiarato Tommaso Paradiso alla vigilia del doppio impegno ad Acireale – è una terra alla quale sono molto legato e in cui, peraltro, andrò in vacanza quest’estate. Ovviamente non dico esattamente dove, ma non è la prima volta che ci vado. Senza dubbio, alcune delle giornate più belle della mia vita le ho trascorse proprio alle Isole Eolie. La Sicilia è un’isola che mi fa sentire veramente attaccato alla terra. Ogni volta che ci torno mi sento un tutt’uno con il territorio, la natura, il mare, il cibo. Per me la Sicilia è vita e possiede una nota mistica e mediterranea inconfondibile e intramontabile”.

La tranche primaverile del tour e la data al Circo Massimo di Roma saranno l’occasione per tornare a rivivere insieme ai fan tutte le canzoni che hanno reso celebre il gruppo, compresi i brani di “Love”, il nuovo album certificato disco di platino, che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, toccando la vetta già dal suo esordio.

“Per questa ripartenza del tour – continua Tommaso Paradiso – ci saranno alcune novità, a partire dai visual completamente nuovi e da un momento acustico più lungo. A non cambiare sarà l’atmosfera: una festa con il nostro pubblico, dove cantare, ballare, ridere e condividere momenti bellissimi insieme”.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, dopo Acireale sarà a Bari (2 aprile), Reggio Calabria (3 aprile), Assago (6 aprile), Firenze (7 aprile), Roma (11 e 12 aprile), Assago (15 aprile), Firenze (18 aprile), Verona (1 maggio), Roma (13 maggio) e Assago (14 maggio). Dopo l’estate i Thegiornalisti saranno al Circo Massimo di Roma il 7 settembre.



