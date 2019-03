Reggio Calabria: inaugurati stamattina i nuovi Supermercati Despar [FOTO, VIDEO e INTERVISTA]

9 Marzo 2019 11:23

Reggio Calabria, le immagini dell’inaugurazione dei nuovi Supermercati Despar

Sono stati inaugurati stamattina i 4 nuovi Supermercati Despar di Reggio Calabria: il primo punto vendita ad aprire i battenti è stato quello di via Aspromonte dove tanti cittadini del centro storico hanno partecipato all’inaugurazione, con tanto di benedizione, taglio del nastro e animazioni per bambini. I dirigenti adesso si stanno spostando negli altri punti vendita per il taglio del nastro (via Possidonea, via Aschenez e Pellaro).

Per Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si conferma dunque un avvio di 2019 intenso, contraddistinto da una strategia di sviluppo in un’area, quella calabra, che sta consegnando grandi soddisfazioni.

Quattro i nuovi store a Reggio Calabria rispettivamente nel quartiere Pellaro, in Via Aspromonte, in Via prol. Aschenez e in Via Possidonea: i quattro punti di vendita si estendono su una superficie complessiva di 1.200 mq. e sono composti da un organico di 50 addetti.

Il core dei nuovi store Despar sono i reparti dei “freschi” ai quali è riservata attenzione particolare alle eccellenze del territorio e al benessere alimentare proponendosi come punti vendita di vicinato, pensati per offrire un servizio giornaliero di elevata qualità riservato ad una clientela fidelizzata.

Valuta questo articolo