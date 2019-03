Erosione costiera in Sicilia, MareAmico: “la SS640 rischia di crollare” [FOTO e VIDEO]

11 Marzo 2019 10:00

Sicilia, l’erosione costiera e il dissesto idrogeologico sono un mix devastante per le coste dell’agrigentino. MareAmico: “la SS640 rischia di crollare”

L’erosione costiera e il dissesto idrogeologico sono un mix devastante per le coste dell’agrigentino. “Il prossimo obiettivo di questo fenomeno distruttivo –scrive in una nota l’associazione MareAmico- è la SS640, che da Porto Empedocle conduce ad Agrigento. Ormai le frane distano pochi metri dalla sede stradale ed è a rischio pure una galleria. E’ necessario effettuare urgentemente uno studio sull’unità fisiografica (capo rossello – punta bianca) ed agire. In questo tratto di costa, lungo circa 28 chilometri, ben 15 risultano a rischio crollo. La regione Sicilia e l’ANAS debbono immediatamente intervenire a rimedio”, conclude la nota.



