Serie D, risultati e classifica: l’Acr supera 2-0 la Palmese, sconfitta per il Città di Messina a Cittanova, pari per il Roccella [FOTO]

31 Marzo 2019 17:00

Serie D, risultati e classifica: l’Acr Messina supera 2-0 la Palmese in attesa della Semifinale di Coppa Italia. Male il Città di Messina a Cittanova, scoppola per il Locri contro la Turris

Serie D, risultati e classifica- 29ª giornata della quarta serie italiana all’insegna dello spettacolo con l’Acr che supera per 2-0 la Palmese con i gol di Zappalà e Cocimano. Sconfitta a Cittanova per il Città di Messina per 2-1, scoppola per il Locri (4-0) contro la Turris seconda in classifica. La capolista Bari è ad un passo dalla Serie C: vittoria per 2-1 contro il Gela. Finisce 1-1 la sfida tra Roccella e Troina.

RISULTATI:

AS Acireale-Igea Virtus 4-1

Bari-Gela 2-1

Cittanovese-Città di Messina 2-1

Marsala-Castrovillari 0-0

Messina-US Palmese 2-0

Roccella-Troina 1-1

Rotonda-Nocerina 2-3

Sancataldese-Portici 1906 3-2

Turris-Locri 1909 4-0

CLASSIFICA:

BARI 69

TURRIS 58

MARSALA 47

CITTANOVESE 44

ACIREALE 43

PORTICI 41

GELA 40

NOCERINA 40

CASTROVILLARI 39

PALMESE 37

TROINA 37

ACR MESSINA 36

ROCCELLA 31

SANCATALDESE 31

LOCRI 30

CITTA’ DI MESSINA 28

ROTONDA 23

IGEA 20

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

