Serie D, risultati e classifica: la stracittadina tra Acr e Città di Messina finisce 0-0, pari tra Cittanovese-Locri. Tre punti per il Bari che si avvicina alla Serie C [FOTO]

17 Marzo 2019 16:34

Serie D, risultati e classifica: la stracittadina tra Acr Messina-Città di Messina finisce 0-0. Pari in casa per la Cittanovese contro il Locri. Tre punti d’oro per il Roccella contro il Portici, la capolista Bari vince contro il Castrovillari

Serie D, risultati e classifica- Finisce 0-0 senza grossi sussulti il derby di Messina tra l’Acr ed il Città di Messina. Partita estremamente spezzettata e combattuta a centrocampo: i tre punti servivano soprattutto alla squadra di Viola per uscire dalla zona a rischio. Prima dell’inizio della partita, minuto di silenzio in onore di Pippo Sciotto. Finisce 2-2, invece, il derby tutto reggino tra la Cittanovese ed il Locri. Il Roccella conquista tre punti d’oro per la salvezza contro il Portici, la capolista Bari vince contro il Castrovillari e si avvicina alla Serie C.

RISULTATI:

Bari-Castrovillari 3-1

Cittanovese-Locri 2-2

Messina-Città di Messina 0-0

Roccella-Portici 3-1

Marsala-Acireale 1-0

Rotonda-US Palmese 2-0

Sancataldese-Gela 1-3

Turris-Igea Virtus 2-0

Troina-Nocerina (Rinviata al 20 marzo)

CLASSIFICA:

BARI 65

TURRIS 54

MARSALA 43

ACIREALE 40

PORTICI 40

GELA 40

CITTANOVESE 38

CASTROVILLARI 37

NOCERINA 36

PALMESE 36

TROINA 36

ACR MESSINA 32

ROCCELLA 29

CITTA’ DI MESSINA 28

SANCATALDESE 27

LOCRI 27

ROTONDA 23

IGEA 19

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

