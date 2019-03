Serie D diretta LIVE: l’Acr sfida la Palmese, il Città di Messina di scena a Cittanova. Il Roccella in casa contro il Troina [FOTO]

31 Marzo 2019 14:46

Serie D diretta LIVE- 29ª giornata della quarta serie italiana all’insegna di partite fondamentali per il proseguo del campionato. L’Acr sfida la Palmese, il Città di Messina di scena a Cittanova. Il Roccella in casa contro il Troina, la capolista Bari in casa contro Gela. Locri in trasferta contro la Turris.

RISULTATI:

Acireale – Igea Virtus 0-0

Bari – Gela 0-0

Cittanovese – Città di Messina 0-0

Marsala Calcio – Castrovillari 0-0

Messina – Palmese 0-0

Roccella – Troina 0-0

Rotonda Calcio – Nocerina 0-0

Sancataldese – Portici 0-0

Turris – Locri 0-0

CLASSIFICA:

BARI 66

TURRIS 55

MARSALA 46

PORTICI 41

CITTANOVESE 41

ACIREALE 40

GELA 40

CASTROVILLARI 38

PALMESE 37

NOCERINA 37

TROINA 36

ACR MESSINA 33

LOCRI 30

ROCCELLA 30

CITTA’ DI MESSINA 28

SANCATALDESE 28

ROTONDA 23

IGEA 20

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

