Serie C, risultati e classifica: il Catania vince 1-0 contro la capolista Juve Stabia. Brutta sconfitta per il Catanzaro a Rieti [FOTO]

17 Marzo 2019 16:46

Serie C, risultati e classifica- Si entra nella fase decisiva di campionato nel Girone C. Il Catania vince 1-0 la sfida in Sicilia contro la capolista Juve Stabia. Delusione Catanzaro: sconfitta 1-0 a Rieti. Grande rimonta della Viterbese contro la Casertana (3-4). Alle 18:30 calcio di inizio tra Rende e Vibonese. Riposa la Reggina

RISULTATI:

Bisceglie-Siracusa 0-0

Casertana-Viterbese 3-4

Catania-Juve Stabia 1-0

Cavese-Paganese 4-0

Rieti-Catanzaro 1-0

Sicula Leonzio-Monopoli 1-0

Virtus Francavilla-Trapani 4-1

Matera-Potenza 0-3 (a tavolino)

Vibonese-Rende (domenica 18,30)

Riposa: Reggina

Juve Stabia 63 (1 partita in meno) Trapani 61 Catania 57 (1 partita in meno) Catanzaro 51 (2 partite in meno) Potenza 42 (2 partite in meno) Monopoli 40 (1 partita in meno) Virtus Francavilla 40 (2 partite in meno) Casertana 40 (1 partita in meno) Viterbese 39 (4 partite in meno) Cavese 39 (2 partite in meno) Sicula Leonzio 38 (1 partita in meno) Vibonese 37 (2 partita in meno) Rende 36 (1 partita in meno) Reggina 33 (1 partita in meno) Bisceglie 28 Rieti 28 (2 partite in meno) Siracusa 26 (1 partita in meno) Paganese 12 (1 partite in meno) Matera -18 (escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Matera -34, Reggina -8, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Siracusa e Rende -1.

