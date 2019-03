Scherma Messina: allievi a Palermo per la terza prova regionale del Gran Premio Under 14

22 Marzo 2019 17:07

E’ in corso di svolgimento a Palermo la terza prova regionale del Gran Premio Giovanissimi Under 14 di scherma. Al “PalaMangano”, si vivranno fino a domenica mattina tre intense giornate dedicate ai talenti siciliani e alla contagiosa voglia di mettersi in mostra praticando il loro amato sport. Un nutrito gruppo di atleti, appartenenti alle categorie Giovanissimi/e, “Maschietti” e “Bambine”, giungerà dalla città dello Stretto per difendere i colori di Club Scherma Messina e Gruppo Schermistico “Ariberto Celi” Messina.

Gli allievi, seguiti con competenza e passione dal maestro Letterio Cutugno, che hanno già palesato evidenti miglioramenti tecnici e caratteriali nella precedente uscita di Santa Venerina, sono: Giuseppe D’Angelo, Michela Luccisano, Ludovica Felice Gemelli Turzi, Andrea Modica, Salvatore Sciuto, Alice Mazziotti, Francesca Spitaleri, Giorgia Donato, tutti tesserati per il Club Scherma Messina, Lara Scerra e Federico Lisitano, appartenenti, invece, al Gruppo Schermistico “Ariberto Celi”.

Il regolamento della manifestazione prevede i classici gironi, che qualificheranno alle successive “dirette”. Alla fine, verranno premiati i migliori otto schermidori di ogni categoria. Per i ragazzi del Club Scherma Messina e del Gruppo Schermistico “Ariberto Celi” l’appuntamento palermitano rappresenta un’altra importante tappa della loro crescita agonistica, che servirà, soprattutto, per arricchirne il bagaglio d’esperienza e conoscenza.

