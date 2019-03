Sicilia, tragedia a Santa Maria La Scala: sospese le ricerche del terzo ragazzo [FOTO e DETTAGLI]

2 Marzo 2019 16:20

Sicilia, tragedia di Santa Maria La Scala, non si trova ancora il corpo di Enrico Cardella: sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche sistematiche in mare di Enrico Cardella, il 22enne scomparso il 24 febbraio scorso a bordo della panda verde ingoiata dall’onda anomala a Santa Maria La Scala, ad Acireale. Enrico quella sera era in compagnia di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata, i cui corpi sono stati invece sono stati ritrovati. Le ricerche sono state sospese perché- spiega il coordinamento delle ricerche- per prassi in questi casi non e’ possibile proseguire oltre un certo tempo in maniera sistematica. Le ricerche del 22enne comunque proseguiranno mediante immersioni programmate dei sommozzatori dei vigili del fuoco e l’uscita in mare di mezzi navali dei pompieri. Garantito l’ausilio nelle ricerche anche da parte dei a pescatori e volontari, che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni.

