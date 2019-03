Rubava l’energia elettrica: arrestato titolare di un panificio a Messina [FOTO]

23 Marzo 2019 11:09

Arrestato titolare di un panificio a Messina, l’uomo era riuscito ad “abbattere” i costi del consumo di luce: forno, cella frigo e luci nel locale funzionanti a pieno ritmo con un contatore disattivato, aveva collegato quattro cavi abusivi alla rete elettrica pubblica

Aveva collegato quattro cavi abusivi alla linea della rete elettrica della pubblica via, danneggiandone il materiale isolante. Il protagonista della vicenda, un messinese di 53 anni, titolare di un panificio a Messina, non era nuovo a simili condotte. Nel 2014 era stato infatti già denunciato per fatti analoghi.

Ieri, i poliziotti delle Volanti hanno effettuato un controllo presso l’esercizio commerciale appurando, con l’ausilio di personale Enel, come l’uomo fosse riuscito ad “abbattere” i costi del consumo di luce: forno, cella frigo e luci nel locale funzionanti a pieno ritmo con un contatore disattivato. I poliziotti hanno proceduto all’arresto del titolare del panificio per il reato di furto di energia elettrica ai danni dell’E-Distribuzione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Le verifiche effettuate grazie alla collaborazione della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei tecnici alimentari del Servizio Igiene Alimenti e Nutrienti hanno inoltre fatto emergere l’assenza di autorizzazioni a svolgere l’attività in questione, nonché condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate. Riscontrata pure la presenza di ratti. In attesa di ulteriori provvedimenti, si è pertanto proceduto ad elevare sanzioni pari a circa 16.000,00 euro.

Nella stessa giornata, i poliziotti hanno effettuato controlli presso altre attività commerciali della zona sud della città riscontrando anomalie e violazioni a quanto previsto dalla normativa, irrogando complessivamente sanzioni per 23.821,00 euro.

