Reggio Calabria, napoletano evade per dare fuoco all’ex moglie in via Frangipane: ecco il NOME, la FOTO e l’AUTO con cui è in fuga

12 Marzo 2019 12:51

Reggio Calabria: ecco chi è l’uomo che ha dato fuoco alla moglie in via Frangipane

Il responsabile del tentato omicidio di stamattina avvenuto in via Frangipane di Reggio Calabria è Ciro Russo, di anni 42. L’uomo, di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 mt, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un’autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW. Sono in corso le ricerche da parte degli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e di tutta la Polizia di Stato. L’uomo, evaso dagli arresti domiciliari a Ercolano (Napoli), ha tentato di uccidere la ex moglie, a Reggio Calabria intorno alle 08:40. Russo ha aperto lo sportello dell’auto della ex moglie, ha gettato addosso alla donna del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. Al momento la donna è ricoverata in gravi condizioni con ustioni su gran parte del corpo. La Questura ha diffuso una foto segnaletica e le generalità dell’uomo proprio mentre gli agenti lo stanno cercando, convinti che anche lui sia rimasto ustionato.

“Si tratta di un gesto bestiale, spero che le forze dell’ordine possano nel piu’ breve tempo assicurarlo alla giustizia”. Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto interviene sull’episodio di violenza che, questa mattina, a Reggio Calabria ha visto vittima una donna rimasta ustionata dopo che l’ex marito, un pregiudicato originario del comune vesuviano, ha appiccato il fuoco all’interno della sua auto. ”Alla donna va la piu’ sentita solidarieta’ e l’augurio di riprendersi dai gravi traumi riportati”.

Valuta questo articolo