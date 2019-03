A Reggio Calabria la 9ª cena di fine stagione venatoria organizzata dall’associazione giovani cacciatori [FOTO]

23 Marzo 2019 20:46

A Reggio Calabria la cena di fine stagione venatoria organizzata dall’associazione giovani cacciatori che ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività

Venerdì 15 marzo si è svolto presso sala Pitasi di Mosorrofa la IX cena di Fine Stagione Venatoria organizzata dall’associazione Giovani Cacciatori che ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. La cena è stata occasione per discutere delle problematiche che affliggono la Caccia ed il presidente Domenico Turro ha sottolineato come la pluralità e la frammentazione del mondo Venatorio sta diventando debolezza e non più valore aggiunto. Da qui il forte richiamo a quell’unità che, fondamentalmente, tutti i Cacciatori portano nel loro cuore. Si è discusso della problematica cinghiale con il presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte Domenico Creazzo che ha sottolineato la possibilità di coniugare gestione del territorio ed amore per la Natura. Tutta la serata è stata accompagnata dalla voce di Luca Zampano di Radio Antenna FEBEA che ha ripreso la discussione con Giovani Cacciatori cominciata nella trasmissione radio incentrata sulla caccia e i Cacciatori. La sala ha inoltre ospitato la splendida collezione “L’Arte della Caccia” dell’artista Reggina pluripremiata Domenica Cosoleto. La cena è stata un momento conviviale importante fra amici e Cacciatori. Importante l’impegno profuso da tutti i membri dell’Associazione che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento (Iacopino Francesco, Polimeni Vincenzo, Panuccio Marco, Scappatura Luca, Politi Andrea, Marino Annunziato, Surace Giovanni, Paviglianiti Francesco). Un ringraziamento va a tutte le AA.VV. intervenute, al Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte (Domenico Creazzo), Lo sponsor Ufficiale Armeria Casa del Cacciatore dell’amico Nino Martino, il presidente FITAV Rocco Rugari, Pet Garden Simone Turro, Radio Antenna Febea e Luca Zampano, Domenica Cosoleto, Sala Pitasi per la splendida ospitalità e tutti gli amici presenti fisicamente e col Cuore. 230 volte Grazie da parte di Associazione Giovani Cacciatori.

