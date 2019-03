25 Marzo 2019 14:43

Reggio Calabria: al via la stagione concertistica del Conservatorio Cilea. Concerto lirico-sinfonico diretto da Peter Tiboris al Teatro Cilea

Giovedì 4 aprile 2019 alle 20.45 il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria inaugura la sua XXIX Stagione concertistica al Teatro Cilea con una triade di capolavori beethoveniani: l’Ouverture Coriolano, l’aria per soprano Ah! perfido e la Settima Sinfonia. Un evento prestigioso di respiro internazionale perché a dirigere l’Orchestra sinfonica del Conservatorio e il soprano finnico-canadese Eilana Lappalainen sarà il greco-americano Peter Tiboris. Ingresso libero. Eilana Lappalainen si è esibita nei teatri di tutto il mondo, tra cui: Teatro alla Scala, Opera di Roma, Deutsche Oper Berlin, Opéra de Montréal, New Israeli Opera, State Opera Prague, New York City Opera, Seattle Opera, San Francisco Opera, Opera San José e molti altri. Il suo vasto repertorio comprende ruoli molto complessi tra i quali Marie in Wozzeck (Berg), Elsa in Lohengrin (Wagner) Lulu (Berg), Salome (R. Strauss), Donna Anna in Don Giovanni (Mozart). Peter Tiboris vanta una carriera quarantennale e internazionale. Ha diretto, tra le altre, l’American Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione di Mosca, la Niedersächsische Staatsorchester di Hannover. Come fondatore e direttore artistico della MidAmerica Productions a New York, organizza concerti alla Carnegie Hall da oltre trent’anni. Le opere proposte offrono una sintesi affascinante del momento artistico di confine tra i cosiddetti “secondo” e “terzo stile”: un Beethoven stratificato e ricco di sottili contrasti, ormai oltre gli accenti schiettamente romantici della Quinta e ad un passo dalla Nona, dalla Große Fuge e dalle ultime sonate per pianoforte. “Il concerto avviene al termine di una masterclass cui hanno partecipato in gran parte i nostri studenti guidati dal docente di Esercitazioni orchestrali prof. Giuseppe La Malfa e diretti dal M° Tiboris — afferma il direttore prof. Maria Grande — ed è il risultato del raccordo virtuoso tra l’attività formativa e la produzione artistica del Conservatorio, uno dei nostri principali obiettivi che pongono gli studenti sempre al centro dell’attività dell’Istituzione offrendo loro la possibilità di confrontarsi anche con prestigiose personalità musicali in ambito internazionale”.

