Reggio Calabria, procede lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando: ecco come vengono abbattute le baracche [FOTO]

6 Marzo 2019 18:26

Reggio Calabria: procede lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando

Al momento sono 347 le persone gia’ trasferite dalla tendopoli di San Ferdinando. Lo si apprende da fonti del Viminale secondo 73 richiedenti asilo sono stati sistemati nei Cas e nel Siproimi (ex Sprar), mentre altre 274 sono state trasferite nella nuova tendopoli attrezzata per ospitare coloro che abitavano nella baraccopoli e nella quale sono ancora disponibili 176 posti. La tendopoli, ricordano dal Viminale, ha servizi igienici e sanitari e consente una vigilanza continua con l’obiettivo di “assicurare un rifugio civile agli stranieri regolari che intendono restare li’ per non allontanarsi dal luogo di lavoro“. E’ previsto infine che nella baraccopoli trascorreranno la notte circa 300 persone.

Circa il 40% della baraccopoli e’ gia’ stata abbattuta dalle ruspe dell’Esercito e il lavoro di demolizione procede a step. Squadre di soldati verificano un’ultima volta che all’interno non ci sia nessuno e che siano state rimosse eventuali lastre di eternit. Quindi le baracche vengono “segnate” con una X ed a quel punto i mezzi meccanici entrano in azione. I lavori, comunque, non saranno ultimati oggi, ma dovrebbero concludersi domani. Gli “irriducibili”, coloro cioe’ che hanno rifiutato l’accesso alla tendopoli o il trasferimento in centri della regione, sono diminuiti e sono adesso una quarantina. Qualcuno si e’ allontanato a bordo della propria bicicletta.

Valuta questo articolo