Il Questore di Reggio Calabria: “nella baraccopoli di San Ferdinando droga e prostituzione, abbiamo ripristinato legalità”

Reggio Calabria, le parole di Prefetto e Questore dopo lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando

“Il nostro obiettivo non era solo il superamento della baraccopoli di San Ferdinando, che rappresenta un successo, ma anche di superare la nuova tendopoli“. All’indomani dello smantellamento della baraccopoli per migranti di San Ferdinando, il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha incontrato i giornalisti per fare il punto sull’operazione svoltasi nei due giorni scorsi, “operazione che si e’ svolta – ha sottolineato il Prefetto – riuscendo a coniugare legalità e umanità“. Ad incontrare i giornalisti sono stati tutti i soggetti istituzionali che hanno contribuito alla riuscita di un’operazione “svoltasi – ha detto ancora il Prefetto – in maniera encomiabile e professionale. Nulla era scontato. Il senso di responsabilità e’ stato tale da consentire di raggiungere un risultato che ritengo eccezionale“.

Il Prefetto ha anche annunciato il superamento della nuova tendopoli in cui e’ stato ospitato un gruppo di migranti che viveva nella baraccopoli, attraverso un progetto di “presenza diffusa” sul territorio. Dei 1.572 migranti censiti alla data del 5 marzo, 1.007 dei quali nella baraccopoli, ha riferito ancora di Bari, “400 sono partiti spontaneamente verso altre località del Paese, 207 sono stati trasferiti negli Sprar e nei Cas della Calabria e 835 sono stati sistemati nella nuova tendopoli. Lunedì abbiamo in programma un incontro con i sindaci della Piana, perché sono disponibili 30 moduli abitativi che ci consentiranno di stabilizzare altri 250 migranti attraverso una presenza diffusa sul territorio. Per venerdì prossimo, inoltre, abbiamo già convocato una riunione con la Regione Calabria che ha avanzato, tra l’altro, la proposta di rendere disponibili un secondo gruppo di moduli abitativi“.

“La baraccopoli di San Ferdinando era diventata un luogo di illegalità in cui si svolgevano traffici di droga, sfruttamento della prostituzione, imposizioni di migranti ai migranti stessi e fenomeni di caporalato gestiti dagli stessi ospiti“. Lo ha detto il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, intervenendo alla conferenza stampa svoltasi in Prefettura per tracciare un consuntivo dell’operazione che ha portato allo sgombero ed all’abbattimento della baraccopoli per migranti di San Ferdinando. “All’interno del campo – ha aggiunto il questore Grassi – abbiamo individuato delle case di prostituzione che determinavano indotti finanziari illeciti, baracche abusive, attività commerciali illegali e centinaia di bombole di gas, che rappresentavano delle potenziali bombe“. Il Questore ha anche riferito che nello sgombero della baraccopoli sono state impiegate, complessivamente, 900 unità di personale tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri, uomini del genio guastatori dell’Esercito, vigili del fuoco e personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, con l’ausilio di alcune ambulanze.

