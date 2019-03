Reggio Calabria: la scuderia “Piloti per Passione” festeggia i grandi risultati della stagione 2018 con le premiazioni [FOTO e VIDEO]

16 Marzo 2019 19:56

Presso il Salone dei Lampadari a Reggio Calabria la scuderia “Piloti per Passione” sul gradino più alto tra le scuderie

Si conclude in modo fantastico per la scuderia di Sambatello (Reggio Calabria) “Piloti per Passione”, la stagione automobilistica 2018 con la conquista di due titoli italiani, due in TIVM, una coppa italia, oltre alla vittoria assoluta e numerose vittorie di classe nel campionato regionale calabrese promosso dall’ACI CZ. La scuderia ha premiato i propri piloti e gli sponsor questo pomeriggio presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, in presenza di autorità e sportivi. Tra gli sponsor un importante riconoscimento è stato consegnato alla Tecnoservizi Rent dell’Ing. Saverio Spinelli per la disponibilità e la preziosa collaborazione alla Scuderia.

“Tanti sacrifici, tanta tenacia e tanta passione – sottolinea il Presidente della Scuderia Piloti per Passione Giuseppe Denisi – siamo al quindicesimo anno di attività ed abbiamo ottenuto risultati prestigiosissimi, un grazie ai ragazzi della squadra che sono stati meravigliosi, già il 31 Marzo si riparte con un programma nutrito di campionati italiani e regionali”.

