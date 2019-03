Reggio Calabria, il Questore Grassi saluta la città dopo 4 anni: “ho messo i cittadini al centro del nostro operato” [FOTO e INTERVISTA]

25 Marzo 2019 18:31

Reggio Calabria, Grassi saluta la città: “una comunità splendida piena di umanità. Sono stati anni intensi in cui abbiamo costruito importanti modelli di sicurezza”

Raffaele Grassi dopo quattro anni lascia Reggio Calabria. Il Questore, promosso prefetto, assume le funzioni di Ispettore generale di amministrazione. Il suo successore è Maurizio Vallone, 60 anni, proviene dalla Direzione anticrimine centrale ed è stato Direttore del Servizio controllo del territorio. Il nuovo questore di Reggio Calabria, inoltre, è stato capocentro della Dia a Napoli. Quattro anni intensi, nel mio mandato ho messo il cittadino al centro del nostro operato. E’ commosso il dott. Grassi nel suo saluto alla città: “sono stati anni intensi in cui abbiamo costruito importanti modelli di sicurezza. E’ doveroso da parte mia ringraziare gli investigatori della Squadra Mobile per il lavoro svolto sotto la mia guida”. Poi un pensiero ai cittadini: “devono camminare insieme alle istituzioni, le porte della Questura sono la casa della comunità. Porterò Reggio Calabria nel cuore: una comunità splendida piena di umanità”. Per ultimo un ringraziamento alla stampa: “grazie per il lavoro svolto in quanto avete raccontato tante situazioni importanti di questi anni”.

ECCO NEL DETTAGLIO IL CONSUNTIVO DELL’ATTIVITA’ DI RAFFAELE GRASSI

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

80 operazioni di polizia giudiziaria, di cui 24 contro l’immigrazione clandestina con l’esecuzione di 50 fermi di indiziato di delitto di iniziativa;

17 latitanti arrestati;

ATTIVITA’ FOCUS NDRANGHETA

231.612 persone controllate;

140.079 veicoli controllati;

691 persone denunciate in stato di libertà;

34.870 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari;

117 sequestri penali;

864 sequestri amministrativi;

9472 perquisizioni;

Kg 7.7 di sostanze stupefacenti sequestrate.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

2000 persone arrestate, di cui 263 nell’ambito del Focus Ndrangheta;

218 provvedimenti di Daspo;

49 provvedimenti di Daspo urbano;

135 provvedimenti di Ammonimento;

562 provvedimento di Avviso Orale;

101 proposte di Sorveglianza Speciale di P.S.;

25 proposte di applicazione di Misure di Prevenzione patrimoniali;

17 sequestri per un valore di 86.500.000 euro;

13 confische per un valore di 13.200.000 euro;

17 minorenni collocati presso istituti per minori.

ATTIVITA’ DI ORDINE PUBBLICO

15 decreti di Divieto di svolgimento in forma pubblica e solenne dei funerali di appartenenti a note cosche di ndrangheta della Provincia;

98 servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dei bovini vaganti con il rintraccio e l’abbattimento di 285 bovini;

885 Aziende controllate nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno del caporalato, con l’emissione di sanzioni amministrative per un importo pari a 3.677.487,68 euro e la denuncia in stato di libertà di 90 persone.

