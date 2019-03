A Reggio Calabria la presentazione delle “Final Four” del Campionato Nazionale di Serie B FIPIC [FOTO e INTERVISTE]

26 Marzo 2019 15:25

Reggio Calabria: stamani all’interno del Palabotteghelle si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle ‘Final Four’ del Campionato Nazionale di Serie B FIPIC ‘Trofeo Antonio Maglio’

Stamani all’interno del Palabotteghelle di Reggio Calabria si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle ‘Final Four’ del Campionato Nazionale di Serie B FIPIC ‘Trofeo Antonio Maglio’. Alle fasi finali, che si terranno al Palabotteghelle sabato 30 e domenica 31 marzo, parteciperanno le squadre di Reggio Calabria (Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC), Parma (Laumas Elettronica Gioco Parma), Padova (Millennium Basket 3A) e Firenze (Volpi Rosse Menarini Firenze) che si contenderanno l’unico posto disponibile per accedere in Serie A. Alla conferenza hanno partecipato: Antonio Cugliandro, coach Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC, Stefano De Felice, presidente della società, Antonello Scagliola, presidente CIP Calabria, Riccardo Mauro, vice sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria e un delegato FIPIC. Ha moderato la conferenza il giornalista Vincenzo Comi. “È un evento a cui teniamo tantissimo– sottolinea Antonio Cugliandro, coach Farmaci Pellicanò Reggio BIC- abbiamo avuto la fortuna di poterlo organizzare a Reggio Calabria, siamo quattro squadre di ottimo livello, sarà una delle finali di livello più alto di basket in carrozzina FIPIC, invitiamo tutti i calabresi a venire a vedere le partite ed a sostenere la squadra”.

