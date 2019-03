Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la mostra “Quello che le donne non dicono” [FOTO e INTERVISTE]

6 Marzo 2019 13:27

Reggio Calabria: interessante mostra a Palazzo Alvaro dal oggi fino al 16 marzo

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in occasione della giornata internazionale delle donne, ha organizzato una mostra dal titolo “Quello che le donne non dicono”. Una significativa esposizione a Palazzo Alvaro, dal oggi fino al 16 marzo, messa in piedi dalla Delegata alle Pari Opportunità della Metrocity Caterina Belcastro, dalla Consigliera di Parità Paola Carbone e dalla Commissione Pari Opportunità presieduta da Laura Bertullo. Si tratta di una serie di suggestivi scatti, gentilmente offerti da Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, per evidenziare il fondamentale ruolo delle donne nella società. Questa mattina è avvenuto il formale taglio del nastro, che ha aperto l’esposizione al pubblico.

La mostra vuole rappresentare un vero e proprio messaggio a tutta la società, partendo da un Palazzo istituzionale che parla di donne non solo l’8 marzo. Si è pensato ad una mostra fotografica ritenendo che a volte, un’immagine, uno sguardo, può essere più eloquente e penetrante di mille parole. “Quello che le donne non dicono”… purtroppo è quello che constatiamo ogni giorno nei nostri studi, quando, spesso, ci troviamo davanti donne che per troppo tempo hanno taciuto, per troppo tempo hanno giustificato, per troppo tempo hanno subito.

Ed è dal loro sguardo, ancor più che dalle loro parole, che accogliamo la loro richiesta d’aiuto e la loro volontà di uscire dal silenzio. Ed è compito nostro, con professionalità e competenza, garantire alle vittime, intraprendendo un percorso di denunce, la possibilità di far si che quei diritti umani, sanciti per la prima volta nella Dichiarazione Universale adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, non rimangano privi di reale e fattiva tutela.

