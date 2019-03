Reggio Calabria: presentato a Palazzo Alvaro il Master in “Information Communication Technology” (ICT) di I e II Livello

14 Marzo 2019 13:27

Presentato a Palazzo Alvaro il Master in “Information Communication Technology” (ICT) di I e II Livello

Presentato questa mattina presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Master in “Information Communication Technology” (ICT) di I e II Livello. Quest’ultimo è promosso dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il supporto del MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee.

Alla presentazione del Master hanno presenziato: il delegato al Bilancio, alle Politiche Sociali e Comunitarie della Città Metropolitana di Reggio Calabria Antonino Castorina, il Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri Salvatore Berlingò, il direttore del Centro di Ricerca Medialics Roberto Mavilia, il Direttore del Master Guerino Bovalino, il Dirigente del settore Istruzione e Formazione Professionale della Città Metropolitana e Co- Direttore del Master Francesco Macheda e il Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana Giorgio Panuccio.

È possibile usufruire dei voucher della Regione Calabria a copertura dell’intero costo del Master.

Il Master in Information and Communication Technology (ICT) è volto a formare figure professionali in grado di amministrare le applicazioni dell’ICT in diversi settori economici. Infatti, i candidati potranno scegliere tra 5 diversi focus:

– DATASCIENCE: Tecnologie dell’informazione e comunicazione per la Scienza dei Dati;

– MADCON: Tecnologie dell’informazione e Comunicazione per la conservazione e la digitalizzazione dei Beni Culturali;

– MAGOMETRO: Tecnologie dell’informazione e comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane;

– MAINTEG: Tecnologie per l’informazione e comunicazione per il Management dell’integrazione e dell’inclusione sociale;

– MATURSOST: Tecnologie dell’informazione e comunicazione per il Turismo Sostenibile.

Le attività teorico pratiche del Master ICT saranno caratterizzate dalla presenza di accademici ed esperti del settore di respiro internazionale.

E’ possibile PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA al Master attraverso il sito http://formazione.medalics.org/master/.

L’attività didattica inizierà a maggio 2019 e le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” sita in Reggio Calabria (RC).

Requisiti per accedere ai voucher (da possedere alla data di presentazione della domanda):

– risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di primo livello o secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciato da Università straniere;

– siano nati e/o residenti in Calabria; il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la durata del percorso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo;

– risultino iscritti o ammessi al Master per il quale si richiede il finanziamento;

– non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a valere sul POR Calabria FESR 2014/2020. Tale condizione opera anche qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato per decadenza.

Per ulteriori informazioni:

– consultare il sito http://formazione.medalics.org

– scrivere a info@medalics.org

– chiamare infoline MEDAlics tel. 331 26 11 162 / 0965 3696606

