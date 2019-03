24 Marzo 2019 16:46

Omicidio a Reggio Calabria: nel primo pomeriggio di oggi un uomo è stato ucciso dal figlio nel centro cittadino

Domenica di sangue a Reggio Calabria: nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, un brutale omicidio ha scosso il centro cittadino. Il delitto s’è verificato in un’abitazione di via del Gelsomino, a pochi metri dal Ce.Dir., dove un uomo è stato ucciso dal figlio. Sul posto è intervenuta la Polizia con gli agenti delle volanti e della scientifica, sul posto per effettuare i primi rilievi del caso. A corredo dell’articolo le immagini in diretta.

Seguiranno aggiornamenti

