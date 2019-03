Reggio Calabria: il nuovo questore si presenta alla città, ecco le prime parole [FOTO e INTERVISTA]

26 Marzo 2019 12:02

Reggio Calabria: Maurizio Vallone, il nuovo questore che subentra a Raffaele Grassi

Si è insediato questa mattina Maurizio Vallone, nuovo Questore di Reggio Calabria. Vallone subentra a Raffaele Grassi, che dopo quattro anni ha lasciato Reggio Calabria. Vallone, 60 anni, proviene dalla Direzione anticrimine centrale ed e’ stato Direttore del Servizio controllo del territorio. Il nuovo questore di Reggio Calabria, inoltre, e’ stato capocentro della Dia a Napoli.

“Mettero’ tutto il mio impegno, la mia professionalita’ e la mia esperienza a disposizione della citta’ di Reggio Calabria per garantire a tutte le persone oneste di poter svolgere attivita’ e la loro vita in una cornice di sicurezza e legalita'”. “Lavoreremo strettamente insieme con il prefetto di Reggio Calabria, con la Procura della Repubblica e le altre forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza ai cittadini, adottero’ il metodo vincente gia’ utilizzato dal mio predecessore, il prefetto Grasso, ossia quello della condivisione e del gioco di squadra“.

