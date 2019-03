Reggio Calabria, Mary Caracciolo (Forza Italia): “il Pd mostra tutta la sua schizofrenia” [INTERVISTA]

15 Marzo 2019 16:15

Reggio Calabria: le parole di Mary Caracciolo capogruppo di Forza Italia

“Il PD mostra tutta la sua schizofrenia, il Sindaco Falcomatà prima convoca l’opposizione per chiedere una mano per evitare il dissesto e poche ore dopo un comunicato stampa dell capogruppo del PD attacca l’opposizione parlando del passato. Il PD vuole risolvere la situazione o vuole portare la città in un baratro?”. Lo afferma Mary Caracciolo capogruppo di Forza Italia di Reggio Calabria.

“Noi abbiamo dato un apertura per un interlocuzione dei nostri rappresentanti in Parlamento ma rimaniamo basiti di fronte a questo comportamento. Noi siamo contro il dissesto perché riteniamo che non porti nulla di buono alla città ma per far ciò serve altro che mandare comunicati per avere 5 minuti di gloria. Forza Italia vuole un interlocuzione seria al fine di poter capire la situazione debitoria di Reggio Calabria, lavoreremo per far sì che il governo eviti delle conseguenze disastrose per la città.”

