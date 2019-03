Reggio Calabria: ecco i nuovi organismi dirigenti alla Lega Navale di Roccella Jonica

1 Marzo 2019 19:50

Reggio Calabria, rinnovati gli organismi dirigenti e di controllo della Lega Navale Sezione di Roccella Jonica

Si è svolta l’assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Sezione di Roccella Jonica convocata per il rinnovo

degli organismi dirigenti e di controllo. La lista del candidato Presidente Vincenzo Cappelleri, già vice presidente uscente, è stata eletta con larghissima maggioranza; assieme a lui i consiglieri Piero Giancola che assume la carica di vice presidente, Antonio Lanzo, Annamaria Muscolo, Vittorio Fragomeli, Ilario Franco.

Nel collegio dei revisori dei conti sono stati eletti Hyeraci Sergio, Modafferi Silvio, Ursino Alfredo (Presidente).

Infine, il collegio dei probiviri sarà composto da Antico Agostino (Presidente), Lazzarotto Piero e Agostino Walter. Il mandato del Presidente Cappelleri e dei nuovi organi direttivi della sezione è triennale e scadrà nel 2022.

La nuova dirigenza si pone in continuità con il lavoro svolto dai predecessori. “Il nostro obbiettivo è realizzare tutti quei progetti ancora in cantiere – ha affermato il neo presidente Cappelleri- per far crescere la Sezione, diffondere la cultura del mare e del rispetto dell’ambiente marino, soprattutto tra i giovani, e promuovere tutte le attività connesse al diporto nautico”.

Valuta questo articolo