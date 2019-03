14 Marzo 2019 13:53

Reggio Calabria: auto si ribalta poco prima dello svincolo di Via Lia, disagi al traffico

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in autostrada direzione nord poco prima dello svincolo di via Lia a Reggio Calabria. Un’auto, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città in queste ore, si è ribaltata. A bordo del mezzo una giovane ragazza che per fortuna non ha riportato ferite ma solo tanta paura. Il traffico in questo momento sta subendo parecchi disagi.

