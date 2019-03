Reggio Calabria, il Comune non paga e i servizi sociali si fermano: le associazioni protestano a Piazza Italia [FOTO LIVE]

25 Marzo 2019 10:43

Reggio Calabria: diverse associazioni stanno protestando in questi momenti a Piazza Italia

E’ in atto stamattina a Piazza Italia a Reggio Calabria, una protesta dei sindacati al fianco dei lavoratori delle cooperative sociali cittadine. Le cooperative avrebbero dovuto avere un incontro con il sindaco Falcomatà, che però al momento è ancora chiuso nella sua stanza. Il segretario generale della CISL FP di Reggio Calabria, Vincenzo Sera, nei giorni scorsi aveva ribadito “l’urgenza di un intervento risolutivo da parte del Comune di Reggio Calabria per il pagamento delle mensilità pregresse dovute alle associazioni e cooperative senza fini di lucro, che gestiscono servizi di natura sociale per conto del Comune”.

Il sindacato aveva quindi proclamato per oggi la prima giornata di sciopero, e come previsto stamattina i servizi di assistenza gestiti dalle Cooperative Skinner e Libero Nocera sono stati sospesi.

