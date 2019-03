Reggio Calabria: geyser in via Sbarre Centrali [FOTO e VIDEO]

12 Marzo 2019 22:08

Reggio Calabria: perdita d’acqua in via Sbarre Centrali, parecchi disagi

Un geyser si è aperto in via Sbarre Centrali traversa V a Reggio Calabria. Il presidente di Confesercenti Claudio Aloisio, ha pubblicato questo pomeriggio un video sul proprio profilo facebook riguardo una grossa perdita d’acqua che crea parecchi disagi davanti la propria abitazione. Aloisio ha spiegato che: “chiaramente dopo oltre quattro ore dalla prima chiamata (seguita da altre decine di segnalazioni a Urp e vigili urbani) non è venuto nessuno. Durante l’ultima chiamata mi è stato candidamente risposto che probabilmente interverranno domani mattina il che significa, che, bene che vada, per tutta la notte questa “fontana spontanea” continuerà a zampillare allegramente (e probabilmente peggiorerà perché la pressione sta spaccando ulteriormente strada e tubatura). Ma in che diavolo di città viviamo?”.

