28 Marzo 2019 10:02

Reggio Calabria, oggi pomeriggio alle 16 i funerali di Domenico Bova

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la Chiesa della Candelora, in pieno centro, i funerali di Domenico Bova, l’uomo di 59 anni barbaramente ucciso a coltellate dal figlio Simone (28enne) nel primo pomeriggio di Domenica nella loro abitazione di via del Gelsomino, a pochi metri dal Ce.Dir. La famiglia, molto nota in città, gestisce una storica Tabaccheria del corso Garibaldi. La città potrà così porgere l’ultimo saluto all’uomo e stringersi nel dolore dei familiari.

