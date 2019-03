Reggio Calabria: lacrime e commozione per i funerali di Cristian e Michele, Melicucco piange i giovani morti nel terrificante incidente della scorsa notte [FOTO]

24 Marzo 2019 16:37

Reggio Calabria: l’ultimo saluto a Cristian e Michele, a Piazza 1° Maggio a Melicucco i funerali dei giovani morti nell’incidente della scorsa notte sulla SS682 Jonio-Tirreno

Melicucco, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, è sotto shock per la tragica morte di Cristian Galatà e Michele Varone, di 18 e 19 anni, deceduti la scorsa notte in un tragico incidente stradale sulla SS682 Jonio-Tirreno. Piazza 1° Maggio è gremita da migliaia di persone per l’ultimo saluto ai due giovanissimi: i cortei funebri sono partiti dalle rispettive case intorno alle 15 per poi ritrovarsi insieme all’imbocco della piazza principale del paese dove si sta celebrando il rito religioso. Per i funerali dei due giovani c’è l’intera città: ci sono i genitori sconvolti dal dolore, i parenti, gli amici, le istituzioni, tutti attoniti ed increduli da quanto successo. Intanto prosegue l’inchiesta della magistratura per fare luce sulla dinamica del sinistro dove, tra l’altro, sono rimasti gravemente feriti altri due giovani. Ad uno dei feriti sono stati asportati rene e milza, l’altro è stato trasportato agli Ospedali Riuniti.

