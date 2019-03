Reggio Calabria, foto-reporter regolarmente accreditati cacciati dal concerto dei Negramaro: “se volevi fare le foto, ti compravi il biglietto” [VIDEO e GALLERY]

17 Marzo 2019 23:16

Reggio Calabria: questa sera al PalaCalafiore si è tenuto il concerto dei Negramaro

Questa sera si è tenuto al PalaCalafiore di Reggio Calabria il concerto dei Negramaro: così come per ogni concerto, i fotografi regolarmente accreditati sono entrati nel palazzetto insieme ai fans e hanno regolarmente effettuato le prime fotografie sotto il palco durante le prime tre canzoni, come concordato con l’organizzazione. A differenza di tutte le altre precedenti occasioni, però, stavolta non appena conclusa la terza canzone, i reporter presenti sono stati allontanati dalla struttura e “accompagnati” letteralmente fuori dal Palazzetto (tra l’altro con poco garbo). Così non hanno potuto continuare a seguire l’evento, fotografare il pubblico, intervistare i fans e testimoniarne lo svolgimento di un concerto così importante. E quando lo hanno fatto notare, gli sgherri che li “accompagnavano” fuori hanno risposto “se volevi fare le foto, ti compravi il biglietto”, come se i fotografi delle testate giornalistiche operativi con strutture costosissime si volessero “imbucare” per risparmiare 30 euro…!

Il tour dei Negramaro che è iniziato il 14 febbraio e sta riempiendo i più importanti palchi d’Italia. Quello di stasera a Reggio Calabria è il penultimo appuntamento del tour del noto gruppo pop-rock. A corredo dell’articolo le immagini dell’evento, stavolta purtroppo in versione ridotta rispetto al solito (non per nostra volontà).

