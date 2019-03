Reggio Calabria, il ritorno di Raffa a Forza Italia: “superati gli screzi del passato, sono qui con Cannizzaro è che è protagonista del nuovo corso” [FOTO e VIDEO]

10 Marzo 2019 15:00

Reggio Calabria: Giuseppe Raffa torna a Forza Italia. L’ex presidente della Provincia lascia Direzione Italia di Raffaele Fitto e porta con sè, nella nuova avventura nel partito di Berlusconi, il movimento “Idea Calabria”

Forza Italia a Reggio Calabria prosegue la fase di rafforzamento e riorganizzazione che prevede un giusto mix tra esperienza e forze nuove, all’insegna di un’azione politica territoriale attenta e capillare. Proprio in questa direzione si è svolta questa mattina la conferenza stampa per ufficializzare l’adesione al partito del già Presidente della Provincia reggina Giuseppe Raffa e del movimento “Idea Calabria”, un contenitore in cui sono confluiti amministratori locali, giovani, professionisti e semplici cittadini, abbandonando così il percorso di Direzione Italia, il movimento creato fa Raffaele Fitto, adesso rappresentato in città dal solo consigliere regionale Giuseppe Neri, per intraprendere il percorso interrotto circa due anni fa. Raffa nel suo intervento si scaglia contro Falcomatà: “avevo lasciato 65 milioni di euro in cassa nell’ex provincia, in un ente che era in salute ed il Sindaco ha preferito dilapidare le risorse abbandonando le periferie ed i comuni dell’Area Metropolitana preferendo le luminarie sul Corso Garibaldi. Non mi interessano le candidature – prosegue- ma solo mettere l’esperienza che ho maturato negli anni al servizio del partito. Devo ringraziare Cannizzaro, è lui il protagonista della nuova stagione di Forza Italia, un partito che è finalmente radicato nel territorio”. “Gli screzi che mi avevano portato ad abbandonare il percorso forzista sono superati e chiariti. Ho chiesto scusa a Jole Santelli”, conclude Raffa. Marco Siclari, presente alla conferenza, insieme al coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro e all’on. Tripodi, nel suo intervento afferma: “quella di oggi per me è solo una formalizzazione perché con Giuseppe Raffa stiamo facendo squadra da oltre un anno, da quando frequentando la mia segreteria politica, ha sostenuto la mia candidatura ”. “Peppe è un amico -prosegue- un collega medico e so perfettamente che ha dovuto decidere se tornare in campo per occuparsi in prima persona del territorio e della politica. Questi mesi di confronto è servito per fare maturare a Peppe che abbiamo la necessità di un suo contributo diretto sia per il partito che per il territorio. Abbiamo bisogno di uomini dello spessore e dell’esperienza dell’amico e collega Raffa che ha già dimostrato grandi capacità amministrativa durante la sua esperienza da Presidente della Provincia. Sono, quindi, felice di aver ufficializzato oggi il suo ritorno in Forza Italia”, ha concluso il senatore azzurro. L’adesione del gruppo di Raffa non farà altro che rafforzare ancora di più Forza Italia nell’intera area metropolitana: un partito già forte alla luce, tra l’altro, della vittoria di Cannizzaro e del Centro/Destra nel collegio uninominale dell’area Tirrenica alle scorse elezioni politiche.

