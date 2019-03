Reggio Calabria: Falcomatà incontra il nuovo Questore Vallone

30 Marzo 2019 16:27

Il sindaco ha accolto a Palazzo San Giorgio il nuovo Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo San Giorgio il nuovo Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone. Il primo Cittadino ha accolto in Municipio il neo titolare della Questura reggina, cogliendo anche l’occasione per illustrare le tante ricchezze e potenzialità del territorio cittadino, rappresentando inoltre alcune tra le principali criticità, in termini di sicurezza urbana e di contrasto alla criminalità, organizzata e non, da affrontare nell’ottica dell’ormai consolidato percorso di sinergia istituzionale al servizio del cittadino.

Il Questore, da parte sua, ha comunicato al Sindaco l’intenzione di trasferire la sua residenza nel Comune di Reggio Calabria per vivere appieno la Città.

Una circostanza molto apprezzata dal Sindaco Falcomatà che ha augurato buon lavoro al Questore Vallone, rinnovando la disponibilità delle Amministrazioni comunale e metropolitana a proseguire la proficua e consueta attività di collaborazione con la Questura reggina.

