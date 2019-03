29 Marzo 2019 18:06

Reggio Calabria, le immagini dell’ex Polveriera di Ciccarello ancora abbandonata al degrado e alla sporcizia dopo gli sgomberi degli scorsi mesi

Reggio Calabria – L’anno scorso l’ex Polveriera di Ciccarello è stata sgomberata dalle presenza delle famiglie che occupavano abusivamente l’area e risiedevano nelle baracche e nelle costruzioni fatiscenti. La situazione di degrado della zona, però, non è cambiata: ancora oggi versa in condizioni pietrose di abbandono e sporcizia. E’ una vera e propria discarica a cielo aperto in una delle aree più densamente abitate della città.

