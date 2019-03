Reggio Calabria: nasce Enooga, strumento di sostegno per le aziende ed i consumatori

27 Marzo 2019 15:11

Dare valore alle eccellenze enogastronomiche: nasce a Reggio Calabria Enooga, al fianco delle aziende e vicina ai consumatori

Nella società odierna, che vede il consumatore costantemente ‘bombardato’ di informazioni e dati, è fondamentale sapersi distinguere relativamente alla promozione e visibilità di un’azienda. Il comparto enogastronomico, speciesoprattutto in Italia, sta vivendo una fase di crescita esponenziale, grazie all’interesse sempre maggiore riguardoversoil buon bere e il buon mangiare. Fare rete è la parola chiave per dare valore: unire il prodotto al suo territorio e legarlo alla cultura. Con queste idee nasce ‘Enooga’, marchio di Adelfia srl, start-up di supporto alle aziende per lo sviluppo e promozione delle stesse. Attraverso un’assistenza nel marketing e comunicazione, partecipazione ad eventi e fiere sia nazionali che internazionali e attività di promozione aziendale on-line, Enooga punta in modo deciso a offrire un valore aggiunto costante e concreto a tutte le aziende che operano nel settore enogastronomico. Enooga offre soluzioni ed opportunità di crescita, etica e sostenibile, anche attraverso la realizzazione di partnership per il business delle aziende. Condividere idee, azioni e strumenti innovativi sono gli elementi adatti per affrontare sfide difficili in modo più organico ed efficace. Enooga, con i propri servizi, strumenti e professionalità fa confluire le proprie tipicità, promuovendole in modo adeguato e personalizzato, oltre a dedicarsi alla promozione fattiva sul territorio anche nel settore ho.re.ca. Una diffusione e valorizzazione dei prodotti d’eccellenza, cosi da poter abbracciare i mercati e i consumatori dell’intero territorio nazionale. Enooga ha una propria vetrina on line di e-commerce (www.enooga.it) di prodotti enogastronomici, con l’intento non solo di commercializzarli, ma di far conoscere propriamente le aziende al consumatore finale. Il lavoro, l’innovazione, l’etica, la qualità e la sostenibilità: Enooga vuole coinvolgere in modo intenso le aziende produttrici, così da far comprendere i vantaggi del fare rete. Al contempo, la mission che Enooga si propone è quella di sfruttare appieno le potenzialità di internet, dei social network e del marketing digitale, oramai strumenti essenziali per la competitività di ogni azienda. In modo specifico nel settore dell’enogastronomia, sono proprio la visibilità e il ‘trust’ che un’azienda riesce ad avere on-line nei confronti dei consumatori a rappresentare un tratto distintivo fondamentale e un sinonimo di risultato positivo sul mercato. Enooga, attraverso il lavoro di un team di esperti e un piano di azione dettagliato e strategico, riesce a garantire alle aziende produttrici un ‘plus’ e beneficio assicurato. Questo è Enooga: valore al territorio, al fianco delle aziende e vicina ai consumatori.

