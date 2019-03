Reggio Calabria, inaugurato il primo circolo ricreativo amaranto “Luca Gallo” [FOTO e INTERVISTA]

Inaugurato questo pomeriggio, in via Italia a Reggio Calabria, il Primo Circolo ricreativo Amaranto “Luca Gallo”, alla presenza del presidente della Reggina, del vice sindaco Metropolitano Riccardo Mauro, dei soci del circolo e dei tifosi. “Non ho fatto niente, non lo merito” ha dichiarato il Presidente Gallo, ringraziando tutti i tifosi accorsi per l’evento.