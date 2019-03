Reggio Calabria, emergenza buche nel rione Modena: “enormi voragini che nessuno si preoccupa di riparare” [FOTO]

11 Marzo 2019 10:24

Reggio Calabria, emergenza buche nel rione Modena: “enormi e profonde voragini che nessuno si preoccupa di riparare. A rischio l’incolumità delle persone”

Non cessa l’emergenza buche a Reggio Calabria dove numerose strade sono praticamente impraticabili e pericolose per l’incolumità delle persone a causa delle numerose voragini che si aprono quotidianamente e restano lì sul manto stradale per mesi e mesi. Un lettore ci segnala la situazione di degrado ed incuria a Modena: “entrare ed uscire dal rione è sempre più difficoltoso -scrive il cittadino- a causa di enormi e profonde voragini che nessuno si preoccupa di riparare. Provate a passare alla rotonda di fronte il Liceo Volta (svincolo autostradale direzione nord): da tempo immemore l’asfalto continua a sbriciolarsi, ed in questi giorni sta diventando impossibile persino inventarsi qualche manovra per evitare di entrare nelle voragini, talmente si stanno estendendo. Scendi più giù, superi il campo coni (dove a causa di lavori è stato aperto l’asfalto proprio di fronte, voglio vedere come verrà richiuso), e di fronte all’ex distributore di benzina quella che qualche settimana era una piccola buca ad oggi è diventata insidia enorme impossibile da evitare se ci si trova a passare da lì. Dal lato opposto, a salire -prosegue- le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale e come si può notare dai segni sull’asfalto molte auto toccano con il fondo rischiando di danneggiare persino il motore. Passiamo allo svincolo autostradale Modena sud. Una sfilza di voragini una dopo l’altra costringono gli automobilisti a creare un senso di marcia alternato per evitare le voragini, rischiando continuamente di fare un frontale, e non si azzardi a passare di li un pedone perchè spazio per lui non ne resta.

Aspettiamo che ci cade un motociclista? Asp ettiamo l’incidente? Come mai molte fosse attuali non sono altro che insidie pre-esistenti in passato ricoperte e durate nulla? In orario di punta il traffico è notevolmente rallentato da tutte queste voragini, molte auto moderne con pneumatici ribassati non possono neanche avvicinarsi senza rompere inevitabilmente pneumatici e cerchioni, quindi è necessario invadere le corsie opposte frenare di colpo o inventarsi qualsiasi manovra che eviti il peggio, rallentando la circolazione. Oppure bisogna optare per qualche altra strada leggermente meno distrutta (nessuna via di Reggio è esente da problemi tra tubazioni rotte fogne a cielo aperto misto voragini). Il signor sindaco che ama postare su facebook le foto delle strade asfaltate è al corrente che vi sono situazioni del genere a Reggio? E l’opposizione porta all’attenzione della maggioranza simili situazioni da quarto mondo? Perché il perdurare di questo degrado -aggiunge- fa pensare il contrario, ovvero che nessuno si interessi…Reggio paga da troppo tempo, siamo all’alba del 2020 e non si può neanche minimamente pensare di paragonarla ad una città europea. Inoltre con simili strade abbandonate, e l’evolversi della tecnologia automobilistica che punta alla guida autonoma riconoscendo la segnaletica stradale, come si pensa che l’evoluzione arriverà anche a Reggio? Installando in giro ricariche elettriche per auto quando un cittadino preferisce acquistare un’auto usata anche molto vecchia perchè sa che probabilmente durerà poco intonsa? Ma il danno materiale è il minimo. I continui incidenti a ciclomotori e le rispettive conseguenze non sono stati di lezione, e non sappiamo quanti mezzi risentano successivamente dell’usura eccessiva ai componenti dovuta a un manto stradale pietoso (sulla mia autovettura ho scoperto un danno al pneumatico nella parte interna non a vista, ed è stato solo un caso in quanto non rilevavo malfunzionamenti o problemi alla guida, il pneumatico sarebbe potuto scoppiare in qualsiasi momento)…quando meno ce lo si aspetta”, conclude.

Valuta questo articolo