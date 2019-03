Trionfo dello sprinter di Reggio Calabria Alessandro Vitale al Palaindoor di Ancona

11 Marzo 2019 12:59

Nella suggestiva atmosfera del Palaindoor di Ancona, domenica 10 Marzo si è svolta la tradizionale ed importante “Coppa Giovani Indoor 2019”, un meeting nazionale di atletica leggera rivolto alle categorie giovanili Ragazzi e Cadetti provenienti da tutta italia.

Tantissimi gli iscritti per gara, in una cornice suggestiva di un Palaindoor colorato e gremito di persone. Sui 60mt indoor , lo Sprinter Reggino Alessandro Vitale riceve gli applausi del pubblico ed ha la meglio sui 65 concorrenti divisi in 9 batterie, provenienti da tutte le regioni d’italia. Sui blocchi lo sprinter reggino della ASD SPORTING CLUB allenato dal Coach Prof.Marco Vitale , stacca di forza tutti i concorrenti, fa la differenza e vola al traguardo in solitario, stabilendo un ottimo 7.27 che lo conferma ai vertici di categoria, diventando il nuovo Campione Coppa Giovani 2019, stabilisce un personal best sui 60mt ed un nuovo primato Regionale Calabrese.

