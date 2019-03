Reggio Calabria: entra nel vivo “la settimana della cultura” organizzata dall’Accademia di Belle Arti [FOTO e INTERVISTE]

4 Marzo 2019 21:44

Reggio Calabria: tanti gli appuntamenti organizzati in questi giorni dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per “La settimana della cultura”

Mostre, conferenze, presentazioni, performance, workshop e seminari. Tanti gli appuntamenti organizzati in questi giorni dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per “La settimana della cultura” che durerà sino all’8 marzo. L’Accademia si presenta alla città con un ricco calendario di appuntamenti che, per dodici giorni, stanno riempiendo tutti gli spazi della sede in via XXV luglio. Dall’auditorium ai laboratori, dalle aule didattiche alla galleria d’arte: i docenti delle otto scuole dell’Accademia, coadiuvati da prestigiosi esperti esterni, stanno guidando gli studenti e il pubblico in un percorso che unisce, con un approccio interdisciplinare, pittura, scultura, fumetto ed illustrazione, grafica, scenografia, decorazione, comunicazione e didattica dell’arte, progettazione della moda. Le mostre espongono le opere dei giovani artisti dell’Accademia (presenti in programma anche con due appuntamenti organizzati dalla Consulta degli studenti). Poi workshop di incisione, di medaglistica, di ceramica sperimentale, di fumetto realistico, di animazione 3d, di grafica tipografica in cui docenti e studenti si stanno mettendo in gioco per dare vita a un’esperienza formativa inedita. Ogni giorno conferenze e seminari con esperti esterni tra cui Antonio Presti della Fondazione Fiumara d’Arte, il collettivo di artisti palermitani Laboratorio Saccardi, gli scultori Federico Del Vecchio, Giacomo Montanaro, Fortunato Violi, l’artista Stefania Pennacchio, la stilista Deborah Correnti e molti altri. In calendario, nella città che diedi i natali a Umberto Boccioni, anche appuntamenti legati all’anniversario del Manifesto del Futurismo che quest’anno compie 110 anni. “Queste giornate sono un occasione unica per presentare alla città metropolitana e alle scuole l’Accademia- ha dichiarato il Prof. Massimo Monorchio- e formano i ragazzi non solo nella tecnica ma introducendoli al mondo del lavoro”.

