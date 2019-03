Reggio Calabria, a piazza Italia un’installazione artistica per testimoniare la sofferenza degli immigrati [FOTO]

21 Marzo 2019 12:16

Anche a Reggio Calabria si osserva la “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”

Si celebra oggi, 21 marzo, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” e anche a Reggio Calabria questa giornata viene vissuta in modo intenso. Stamattina l’artista reggino Gabriele Pellerone ha voluto lanciare un messaggio importante esponendo a Piazza Italia un’installazione che trasmette un messaggio molto forte proprio in occasione di questa giornata. L’installazione artistica è composta da un cassonetto di spazzatura con dentro dei corpi ammassati e vuole trasmettere un messaggio molto forte, che disturba e fa riflettere. L’intenzione dell’artista è quella di indurre proprio alla riflessione e alla comprensione del tempo contemporaneo. L’istallazione rimarrà esposta al pubblico da oggi per 5 giorni ed è aperta a tutte le interpretazioni possibili.

