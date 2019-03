Reggio Calabria, grande festa per i 100 anni di Giuseppina Marafioti: “mi passai belli sti centu anni, sempri scialandu, ridendu, scherzandu e yucandu”. E sulla guerra: “io l’ho provata e so cos’è…” [FOTO e INTERVISTA VIDEO]

13 Marzo 2019 22:23

Reggio Calabria, oggi Giuseppina Marafioti ha compiuto 100 anni: grande festa in famiglia con StrettoWeb

Ha compiuto 100 anni oggi nonna Giuseppina Marafioti, nata a San Procopio il 13 Marzo 1919. Essendo nata nel 1919 ha vissuto in pieno l’invasione Tedesca e il padre grande combattente andò a sul Piave dove fu ferito. Ancora giovane, alla fine della guerra si prese cura delle sue sorelle perché la sua mamma morì presto. Giuseppina è una donna autoritaria ma dal cuore grande. Ha portato avanti una famiglia sposandosi all’eta di 22 anni con un impiegato di banca da cui ebbe due figlie, Giovanna che purtroppo non c’e più, e Marianna. Ha superato due tumori allo stomaco ed è stata operata per l’ultima volta 6 anni fa. Nei suoi 100 anni questa donna, madre, nonna sorella e moglie ne ha viste di tutti i colori con gioie e dolori ma non si è mai arresa ed è stata veramente una combattente, vivendo la vita sempre con onestà e caparbietà. Come possiamo osservare nell’intervista video di StrettoWeb, a corredo dell’articolo, nonna Giuseppina celebra i propri 100 anni con un vero e proprio inno alla vita, “mi passai belli sti centu anni” e ricordando i momenti belli, il gioco, il divertimento e le passioni.

Il compleanno è stato celebrato con una grande festa organizzata dalla figlia insieme a nipoti, parenti e amici. Da parte della Redazione di StrettoWeb il più sentito augurio a tutta la famiglia che deve essere orgogliosa di una donna così forte e bella a 100 anni di vita vissuta sempre a testa alta.

