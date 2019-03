Reggina, Taibi difende la squadra: “meritiamo i fischi dei tifosi ma è fondamentale che continuino a sostenerci, stiamo crescendo” [FOTO e VIDEO]

5 Marzo 2019 15:30

Reggina, Taibi incontra la stampa dopo il pari di ieri contro il Rende: “abbiamo preso un gol da polli ma restiamo sereni. In questo momento stiamo raccogliendo poco ma l’obiettivo restano i play off”

Il pari di ieri allo scadere contro il Rende e le quattro partite senza vittoria hanno destato scalpore tra i tifosi e la nuova dirigenza della Reggina. Il Ds Massimo Taibi, in conferenza stampa, è stato chiaro e diretto: “nei momenti di difficoltà io ci metto la faccia. In queste quattro partite negative la squadra comunque non si è mai arresa. Io sono convinto che possiamo raggiungere l’obiettivo dei play off”. “La squadra a gennaio è cambiata tanto, ben 7-8 uomini– prosegue – serve tempo per raggiungere un’amalgama. Credo che la squadra possa crescere nelle prossime settimane. Nella partita di ieri siamo stati dei polli a prendere un gol al 96° anche perchè potevamo chiuderla prima. Subito dopo il match ci siamo confrontati con il presidente Gallo ed il Dg Iriti: è stato un incontro costruttivo”. Sui fischi del Granillo a fine gara, Taibi osserva: “sono meritati, abbiamo buttato via una partita praticamente vinta. Il futuro lo vedo positivo, serve meno pessimismo”.

