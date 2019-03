Serie C, Reggina-Rende 1-1 bordate di fischi dai 6.000 spettatori del Granillo. Amaranto sempre più lontani dai playoff [CLASSIFICA e FOTO]

4 Marzo 2019 22:46

Serie C: la Reggina si fa raggiungere al 96′ da un ottimo Rende. Adesso i play off sono sempre più lontani

Davanti a oltre 6 mila spettatori entusiasti e festanti al Granillo di Reggio Calabria, la Reggina non riesce a conquistare i tre punti nel derby contro il Rende e si allontana dalla zona play off. Gli amaranto nella prima frazione sono sembrati stanchi ed in affanno: la squadra ospite va più volte vicino al gol senza però concretizzare grazie al portiere Confente che compie varie parate decisive. Il momento clou del primo tempo avviene nei minuti di recupero: un’ingenuità della difesa del Rende porta Baclet a servire un pallone d’oro a Bellomo, il quale insacca senza problemi. Nella ripresa la squadra dell’ex Modesto tenta di riacciuffare il pari cercando di fare la partita senza però riuscire ad arrivare al pari. La Reggina si divora due gol clamorosi con Tassi a tu per tu con il portiere ospite. Giallo al 78′ con un rigore fischiato al Rende: l’arbitro dopo essersi consultato con il guardalinee rettifica la decisione: il fallo era fuori aria. Al 96′ il Rende arriva al meritato pari con Viteritti dopo un buco incredibile della difesa amaranto. Ad analizzare bene la partita il Rende avrebbe meritato i tre punti: la squadra di Modesto è sembrata in palla con un buon gioco e ritmo. La Reggina è in evidente difficoltà: la squadra non vince da quattro partite e Drago non è riuscito a dare nè un gioco e nè un’anima alla squadra. Amaranto sempre più lontani dall’obiettivo playoff. A fine partita bordate di fischi da parte dei tifosi.

CLASSIFICA:

JUVE STABIA 61

TRAPANI 58

CATANZARO 51

CATANIA 51

CASERTANA 39

MONOPOLI 38

VIBONESE 37

POTENZA 35

CAVESE 35

RENDE 36

FRANCEVILLA 34

REGGINA 32

VITERBESE 32

SICULA 32

BISCEGLIE 26

SIRACUSA 25

RIETI 25

PAGANESE 11

MATERA ESCLUSO



Penalizzazioni: Reggina -8, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Siracusa e Rende -1.

