Ragazza uccisa a Messina, è morta massacrata di botte: il fidanzato ha confessato [FOTO, NOMI e DETTAGLI]

7 Marzo 2019 16:23

Femminicidio a Messina, confessa il fidanzato: è stato lui ad ucciderla

Dopo un lungo interrogatorio in Questura a Messina, Cristian Ioppolo ha confessato: è stato lui ad uccidere, massacrandola di botte, la fidanzata 30enne Alessandra Musarra. Alessandra è stata trovata stamane in casa riversa in una pozza di sangue nel suo letto. I sospetti degli inquirenti, fin dalle prime ore dopo il ritrovamento, si erano concentrati proprio sul 26enne, che in questo momento assistito dal suo legale è sotto interrogatorio in Questura. L’indagine e’ coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia. Imminente il provvedimento di fermo.

Valuta questo articolo