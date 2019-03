Raddoppio Palermo-Catania, Toninelli all’inaugurazione del cantiere: “Collegamento fondamentale per imprese e turismo”

25 Marzo 2019 20:03

Toninelli all’inaugurazione dei cantieri per il raddoppio ferroviario Palermo-Catania: “Nel 2021 i primi effetti concreti”

“Sono venuto qui a Catenanuova, nell’Ennese per il primo colpo di piccone dei lavori che porteranno al raddoppio della linea Palermo-Catania. Nel 2021 vedremo i primi effetti concreti e i primi benefici sul servizio. Nel 2025 l’opera sarà completa. E servirà a collegare meglio le due città più importanti di questa splendida isola, risparmiando praticamente un’ora di viaggio. Stiamo parlando di un collegamento fondamentale per i cittadini, le imprese, per il turismo siciliano“. Lo ha detto il Ministro Toninelli oggi a Catenanuova, in occasione della cerimonia di inaugurazione dei lavori per il raddoppio della rete ferroviaria Palermo-Catania, una grande opera da 8 miliardi di euro. Domani il ministro sarà a Messina.

