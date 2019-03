“Racconto di donne”, ecco la mostra fotografica organizzata dalla CGIL Reggio Calabria-Locri

4 Marzo 2019 18:34

Reggio Calabria, Pititto: “grande successo e tanta partecipazione per l’inaugurazione della mostra fotografica permanente ‘Racconto di donne’, una sequenza di scatti provenienti dall’Archivio Storico CGIL Nazionale e dalla donazione di alcune donne iscritte al sindacato”

“Grande successo e tanta partecipazione per l’inaugurazione della mostra fotografica permanente ‘Racconto di donne’, una sequenza di scatti provenienti dall’Archivio Storico CGIL Nazionale e dalla donazione di alcune donne iscritte al sindacato. La mostra fotografica, organizzata in seno all’evento ‘Io l’8 tutto l’anno’ iniziato ieri al Teatro Metropolitano con l’apprezzatissima rappresentazione “Chi ha cucinato l’ultima cena?” messa in scena dall’associazione culturale L’Amaca, è visitabile da oggi presso la sede della Camera del Lavoro di Reggio Calabria – Locri di via Santa Lucia al Parco (facebook.com/cgilreggiocalabria). L’iniziativa, promossa dalla CGIL Reggio Calabria – Locri, dal Coordinamento Donne SPI CGIL e dall’Associazione Auser Solidarietà, ripercorre la storia delle tante figure femminili, che durante i secoli hanno inciso profondamente sull’evoluzione del ruolo della donna nella società, e hanno contribuito alla conquista di diritti fondamentali per garantirle pari dignità e tutela”. E’ quanto scrive in una nota Gregorio Pititto, Segretario Generale della Cgil Reggio Calabria – Locri. “Un omaggio –prosegue– al duro lavoro delle ‘gelsominaie’ e delle ‘raccoglitrici di olive’, che uscivano di casa all’alba e percorrevano chilometri a piedi prima di raggiungere il posto di lavoro; alle ‘bagnarote’, laboriose, materne, ribelli, coraggiose, e di forte temperamento; al ruolo delle donne durante il processo di ricostruzione del nostro Paese dopo la seconda guerra mondiale; alle giornate di lotta per il diritto al voto, ottenuto soltanto nel 1945; alle battaglie femministe a partire dagli anni ’60 per la conquista di una società egualitaria.Una rappresentanza di studenti delle V classi del Liceo Scientifico ‘L. Da Vinci’ ha visitato l’installazione fotografica, e con molto entusiasmo e partecipazione, ha discusso con i responsabili dei Servizi CGIL (CAAF, Patronato INCA, Sportello SOL e Sportello Immigrati) sulle tematiche inerenti alle politiche sociali e previdenziali attuali, quali il Reddito di Cittadinanza, le agevolazioni fiscali, le misure di tutela per la donna, le politiche di inclusione sociale e di immigrazione, e le iniziative volte a promuovere l’occupazione giovanile e il reinserimento lavorativo.Presenti all’iniziativa Franca Milazzo, componente della Commissione Pari Opportunità – Consiglio Regionale della Calabria e Caterina Belcastro Consigliera Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Entrambe hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto offrendo la loro piena disponibilità nello svolgimento del Progetto ‘Io l’8 tutto l’anno’ che prevede la realizzazione di svariate iniziative su tutto il comprensorio Reggio Calabria – Locri”, conclude.

