Primarie Pd, Zingaretti raggiante: “bella giornata per l’Italia” [FOTO]

3 Marzo 2019 22:18

Primarie Pd, Nicola Zingaretti è il nuovo segretario dei Dem: “oggi è una bella giornata per l’Italia”

Primarie Pd- Nicola Zingaretti ha vinto le primarie del partito democratico. Il neo segretario è arrivato al comitato: “oggi è una bella giornata per l’Italia. Grazie italiani. Siamo tra il 65% ed il 70%. L’unità del partito sarà fondamentale”. “Grazie all’Italia –prosegue– che non si piega e che vuole arginare un governo pericoloso. Penso ai delusi, a coloro che un anno fa non sono andati a votare ma oggi erano in fila ai gazebo, a coloro che ci hanno frainteso, che hanno votato altre forze politiche. Penso a loro perchè ho visto in questo enorme risultato un primo segnale: molti sono tornati, stanno tornando. Dobbiamo costruire un nuovo Pd, un campo largo per voltare pagina in questo Paese”, conclude.

