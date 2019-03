Primarie Pd: seggi aperti a Reggio Calabria, Falcomatà, ex fedelissimo di Renzi, sostiene Zingaretti [FOTO]

3 Marzo 2019 14:45

Primarie PD, oggi è il giorno del voto: seggi aperti dalle 8 alle 20 per scegliere il Segretario ed i componenti dell’Assemblea nazionale democratica. Il sindaco di Reggio Calabria, ex fedelissimo di Renzi, sostiene Zingaretti

Primarie Pd- Seggi aperti dalle 8 alle 20 di oggi per le primarie del Partito Democratico. La consultazione di oggi serve per scegliere il nuovo segretario ed i componenti dell’Assemblea nazionale democratica. I candidati alla segreteria nazionale sono Maurizio Martina, l’ex vicepresidente della Camera Roberto Giachetti e l’attuale governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Anche a Reggio Calabria urne aperte e battaglia tra le varie anime dei dem. In mattinata al seggio di Tremulini, vicino a Piazzetta Unicef, ha votato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quale, da ex fedelissimo di Matteo Renzi, in questa competizione sostiene il governatore del Lazio, Luca Zingaretti.







Valuta questo articolo